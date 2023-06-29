В Иркутской области ведут ремонт семи участков дорог до спортивных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участки семи дорог, которые ведут к спортивным учреждениям, ремонтируют в Иркутской области. Они находятся в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Эти семь участков ведут к 13 спортивным объектам. Их посещает большое количество людей, поэтому важно, чтобы маршруты были качественными, - говорит губернатор региона Игорь Кобзев.

Наибольшее количество дорог находится в Ангарске. Например, возле спортивной школы "Ермак" подрядчики меняют асфальт на проезжей части и тротуарах. Еще один спортивный объект – трасса для мотокросса в пойме реки Китой – находится на улице Сибирской.

Ранее сообщалось, что кражи крышек канализационных люков участились в Иркутске. Только с начала мая таких случаев уже 15.