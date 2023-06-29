В Иркутской области экс-полицейский приговорен к 4 годам за попытку получить взятку

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В Жигаловском районе вынесен приговор 32-летнему бывшему сотруднику правоохранительных органов Качугского района, обвиняемого в покушении на получение взятки в размере 2 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области.

В суде установлено, что мужчина просил местного предпринимателя через посредников передать ему денежное вознаграждение за возвращение 850 шкур соболя, которые были у него изъяты. Также оперуполномоченный обещал прекратить проверку в отношении бизнесмена. Предприниматель в январе этого года через посредника передал нужную сумму, однако сотрудники МВД предотвратили факт передачи денег.

Экс-полицейский вину свою полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам колонии строго режима, а также штрафу в размере 4 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.

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