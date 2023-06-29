В мэрии Иркутска напомнили о запрете купания в городских водоемах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в нижнем бьефе плотины Ангары, на озере Квадрати в заливе Ангары около острова Юность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
-Проверку проводила аккредитованная лаборатория, было зафиксировано превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям, - говорят в администрации.
В связи с этим в мэрии напомнили, что купание в такой воде или использование ее для приготовления пищи может привести к бактериальной кишечной инфекции.
Сейчас купание в водоемах Иркутска запрещено.
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