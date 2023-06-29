В мэрии Иркутска напомнили о запрете купания в городских водоемах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в нижнем бьефе плотины Ангары, на озере Квадрати в заливе Ангары около острова Юность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Проверку проводила аккредитованная лаборатория, было зафиксировано превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям, - говорят в администрации.

В связи с этим в мэрии напомнили, что купание в такой воде или использование ее для приготовления пищи может привести к бактериальной кишечной инфекции.

Сейчас купание в водоемах Иркутска запрещено.

Ранее сообщалось, что в Куйтунском районе Иркутской области под колесами авто оказалась 43-летняя женщина. На нее наехал неизвестный водитель на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и скрылся.