Картинная галерея в Саянске открылась после капитального ремонта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В картинной галерее Саянска провели капитальный ремонт. На это было потрачено 4,8 миллиона рублей из областного бюджета и 720 тысяч - из местного. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Во время ремонта заменили тепловые и электрические сети, установили новые окна и двери, системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации, - говорят в правительстве.

В здании обустроен новый санузел, входная группа, отремонтирован фасад.

Ежегодно в этом выставочном центре проходит свыше двухсот мероприятий, теперь для этого созданы хорошие условия, отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что участки семи дорог, которые ведут к спортивным учреждениям, ремонтируют в Иркутской области. Они находятся в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове.