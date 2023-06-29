В Ленинском округе Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории поселка Боково в Ленинском округе Иркутска ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Это связано с обнаружением авиационного средства поражения со следами коррозии, - говорят в мэрии города.

Этот режим будет действовать до особого распоряжения. Какой-либо угрозы для населения нет. Сейчас специальный уполномоченный орган занимается утилизацией предмета.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Угрозы для населения нет. В месте его обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Черемхово Иркутской области вечером 28 июня произошла нештатная коммунальная ситуация - замечен серьезный прорыв на водоводе. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов в своем телеграм-канале.