Жителю Читы грозит реальный срок за выложенные в соцсетях интимные фото бывшей девушки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чите 24-летнего молодого человека обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Читинец выложил в соцсетях интимные фото своей девушки. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в 2023 году бывший молодой человек девушки залил ее личные пикантные фото без разрешения и распространил их. Жительница Читы увидела изображения и написала на парня заявление.

- На первоначальном этапе расследования обвиняемый категорически не признавал вину в инкриминируемом деянии. Однако, после предъявленных следователями доказательств, обвиняемый полностью признался в совершении преступления, - рассказали детали уголовного дела в ведомстве.

Сейчас молодого человека ожидает суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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