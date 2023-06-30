В Иркутской области осудят иностранца за убийство 14-летней давности

В Иркутской области транспортный прокурор направил в суд уголовное дело о преступлении прошлых лет

В Иркутской области перед судом предстанет гражданин иностранного государства, которого обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла в 2008 году на железнодорожном вокзале станции Иркутск-Пассажирский. Трое мужчин собирались уехать на поезде, но один из них упал замертво прямо на перроне. Оказалось, что он умер от полученных ранее тяжелых травм.

- Во время ожидания поезда потерпевший потерял сознание, и прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть от телесных повреждений в области головы и грудной клетки, - пояснили в ведомстве.

Долгое время следователи не могли установить личность преступника и приостановили дело, однако 18 июля 2022 года злоумышленник был задержан. Как следует из материалов уголовного дела, в день трагедии между мужчинами, работавшими на дачном участке, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ногами и руками. Травмы оказались тяжелыми и он умер через некоторое время.

- Вину в совершении указанного преступления обвиняемый не признал. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с утвержденным Иркутским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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