В Иркутске безнадзорная собака укусила 10-летнюю девочку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области 10-летняя девочка пострадала от укуса беспризорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, животное укусило ребенка за руку в марте прошлого года. Собака бегала по улице Генерала Доватора и напала на школьницу. Девочке были причинены физические и нравственные страдания, заявили в ведомстве, поэтому семья пострадавшего ребенка подала исковое заявление.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда, - уточнили в прокуратуре.

Суд взыскал в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей, однако ответчик подал апелляцию, которая удовлетворена не была.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпал или выбросили?: в Ангарске зоозащитники обвиняют мужчину в жестоком убийстве щенка по кличке Чара (подробности)