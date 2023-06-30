В подтопленный Казачинско-Ленский район отправлена аэромобильная группировка МЧС

Фото: МЧС по Иркутской области

Стала известна ситуация в Казачинско-Ленском районе, в котором введен режим ЧС из-за повышенного уровня реки Киренги. В районе сложилась непростая ситуация из-за проливных дождей. На место отправлена аэромобильная группировка МЧС Иркутской области в количестве 44 человек и 19 единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 8:00 (ирк) 30 июня превышение критических отметок зафиксировано у четырех местных населенных пунктов: около посёлка Улькан, села Казачинское, деревень Ключи и Юхта. Также известно, что из-за стихии пять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения.

Сильнее всего от разлива реки пострадало село Улькан, где затопило 76 участков и 49 жилых домов, в которых проживает 51 человек. Все жильцы были эвакуированы из зоны подтопления и размещены у родственников. В остальных населенных пунктах затопленных домов нет.

В МЧС добавили, что на территории района созданы пункты временного размещения.

ПВР № 1 МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа», с. Казачинское, ул. Октябрьская, 20, руководитель Виноградов Алексей Викторович, тел. 8(39562) 2-14-87.

ПВР № 2 МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа», д. Ключи, ул. 30 лет Победы, д. 37, руководитель Баженова Вера Иннокентьевна, тел. 8(39562) 4-14-37;

ПВР № 3 МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2, п. Магистральный, ул. Российская, д. 1 «а», руководитель Горко Галина Ивановна, тел. 8(39562) 4-15-21;

ПВР № 4 МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22», п. Магистральный, ул. Российская, д. 4, руководитель Лобкова Елена Леонидовна, тел. 8(39562) 4-16-74;

ПВР № 5 МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1 п. Окунайский, ул. Дзержинского, д. 9, руководитель Миськолва Ольга Викторовна, тел. 8-901-650-43 61;

ПВР № 6 МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1», п. Улькан, ул. З. Тарасова, д. 7, руководитель Рыкова Валентина Алексеевна, тел. 8(39562) 3-20-63;

ПВР № 7 МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2», п. Улькан, ул. Машурова, д. 1 (корпус основной школы), п. Улькан ул. Дзержинского, д. 10 (корпус начальной школы), руководитель Русанова Евгения Павловна, тел. 8(39562) 3-20-77, 3-22-80.

ПВР № 8 МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа», с. Карам, ул. Р. Иванова, д. 33, руководитель Сафонов Виктор Анисимович, тел. 8-391-217-06-97;

ПВР № 9 МКОУ «Небельская основная общеобразовательная школа», п. Небель, ул. Школьная, д. 1, руководитель Михейчик Наталья Викторовна. ПВР № 10, МБУ База отдыха «Талая», руководитель Огаркова Людмила Александровна.

В настоящее время развернуты пункты временного размещения в Казачинской, и Ульканских школах, в готовности к развертыванию Ключевская, обе Магистральнинские, Окунайская образовательные школы.

По вопросам организации эвакуации при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера вы можете обратиться в МКУ «ЕДДС» Казачинско-Ленского района по тел. 8(39562) 2-16-49, 8-950-130-47-04, отдел ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского района по тел. 8(39562) 2-17-01, в администрацию поселения по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинском округе Иркутска ввели режим ЧС (подробности)