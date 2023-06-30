В Иркутске провели операцию детям с редкими врожденными патологиями кишечника

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице команда межрегиональных врачей провела операцию двум детям, у которых диагностированы редкие врожденные патологии кишечника. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на операционном столе оказались юный житель другого российского региона и пациент из Иркутской области.

Председатель проблемной комиссии «Колопроктология» Научного совета РАДХ, главный врач ГИМДКБ Владимир Новожилов отметил, что операция поможет детям вновь жить полноценной жизнью: ходить в бассейн, заниматься спортом и играть с другими детьми на площадке и в школе.

- Дети, рожденные с такими патологиями, страдают от состояний, не позволяющих им находиться в обществе, возникает социальная изоляция. Мы можем этим детям помочь, - сказал врач.

Отмечается, что благодаря видеотрансляции, за операцией могли следить хирурги со всей России.