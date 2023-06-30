В Иркутской области в ночном пожаре погибла семейная пара

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

В Тайшете произошел смертельный пожар, унесший жизни двоих людей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области. По информации ведомства, погибла семейная пара.

Известно, что огонь вспыхнул в три часа ночи в жилом доме по Дзержинского. Очевидцы, позвонившие в службу спасения, сообщили, что в доме живет семья из двух человек. По их словам, огонь быстро распространился и на хозпостройки во дворе.

На пепелище дома пожарные обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины. Их личность установлена.

– В ходе тушения и разбора конструкций в доме были обнаружены двое погибших – женщина 1974 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Ликвидация пожара продолжалась до утра. Огнём уничтожены жилой дом, надворные постройки и пиломатериал на участке. Общая площадь пожара составила 74 квадратных метра, – рассказали в МЧС.

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать короткое замыкание на веранде дома. Из-за отсутствия пожарного извещателя семейная пара не узнала о пожаре и погибла.