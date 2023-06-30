Подросток из Иркутской области попался на езде на самодельном мопеде

Фото: пресс-служба Иркутской области

В поселке Дзержинск сотрудники ГИБДД поймали 15-летнего подростка, катавшегося на самодельном мопеде. Юноша переделал свой велосипед, установив на него мотор и открутив педали. Трудился над своим новым транспортом школьник три месяца.

- Как оказалось срезать педали и превратить в транспортное средство, на которое уже необходимы права категории «М», помог отец 15-летнего мальчика, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

Мама мальчика во время беседы в отделении полиции объяснила, что дала сыну разрешение кататься на мопеде собственного производства, но не догадывалась, что это может быть опасно. По словам инспекторов, такой аппарат может развить скорость до 30 км/ч.

С подростком и его мамой сотрудники ГИБДД провели беседу, изъяли мопед и поместили его на штрафстоянку.

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