Пять деревень Иркутской области оказались без автосообщения из-за подъема рек

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов. Река Киренга, вышедшая из берегов, размыла дорогу. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области.

По информации ведомства, перелив зафиксирован на участках дорог Казачинское - Мартынова и Улькан - Тарасово.

- Деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово остались без автосообщения, оно осуществляется посредством водного транспорта местного населения, - уточнили в региональном МЧС.

Ранее в районе был введен режим ЧС. На месте работает аэромобильная группа министерства.

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