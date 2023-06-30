Роспотребнадзор Иркутской области обнаружил еще пять опасных для здоровья водоемов

В Иркутской области продолжается мониторинг качества воды в местных водоемах. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, специалисты обнаружили еще пять потенциально опасных для здоровья человека мест для купания.

Так, пробы воды из реки Лены в микрорайоне Киренска на улице Ленских рабочих не соответствуют микробиологическим нормам. Такая же картина сложилась в киренском квартале Водников.

Еще три опасных водоема найдены поселке Алексеевск, в квартале 6 Ангарска и в реке Витим у «Наташкиной поляны» Бодайбинского района.

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