В Иркутской области огласили приговор членам ОПГ, похитившим глав золотодобывающей фирмы

Фото пресс-службы УФСБ Иркутской области

В Иркутской области огласили приговор двоим мужчинам, обвиняемых в похищении людей, вымогательстве и незаконном обороте боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимые получил 6 и 7 лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2021 года в Бодайбо члены банды спланировали похищение учредителей компании, занимающейся золотодобычей. Их целью был захват 50% доли уставного капитала и части доходы фирмы.

- Для обеспечения численного превосходства они привлекли знакомых на автотранспорте, не осведомляя их о преступных намерениях, - добавили в прокуратуре.

Похитили мужчины двух учредителей и начальника службы безопасности на ночной дороге, угрожая им оружием, и привезли их на производственную базу, где силой добились передачи нужной им доли в бизнесе.

- В октябре 2021 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, расследование осуществлялось следователями СК. В ходе обыска по месту проживания одного из соучастников изъяты боевые патроны, - добавили в ведомстве.

Приговором суда мужчины приговорены к 6 и 7 годам тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима. Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничению свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

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