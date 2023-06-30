В Правобережном округе Иркутска благоустроят территорию на месте снесенного гаража Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске снесли гараж во дворе дома № 3 на улице Чехова. Решение о сносе самовольного строения было вынесено Кировским районным судом города в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так как здание не было снесено собственником добровольно, было принято решение демонтировать его за счет городского бюджета. Работы выполнялись по муниципальному контракту, с должника будут взыскивать расходы, - говорят в мэрии.

Участок же после благоустроят, сейчас обсуждается с жителями перечень работ.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на улице Чехова закроют участок дороги. Об этом рассказали в администрации города. Уточняется, что ограничения введут с 1 по 16 июля. Причина - будут проводиться работы на теплосетях.