Виктория Абрамченко обсудила систему обращения с ТКО на Байкальской территории

Муниципалитетам, расположенным в Центральной экологической зоне, предоставляются субсидии на проектирование и строительство объектов по обращению отходами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Председатель Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание, посвященное созданию системы обращения с твердыми коммунальными отходами на Байкальской природной территории. В обсуждении участвовали замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Иван Альхеев.

Виктория Абрамченко в прошлом году дала поручение составить дорожную карту развития системы обращения с ТКО на территории Иркутской области. Согласно этому документу уже ведется масштабная работа. О том, что уже сделано и какие мероприятия планируются в ближайшем будущем доложил глава Приангарья.

- В регионе существует дополнительная потребность в проектировании и строительстве двух новых комплексных объектов обращения с ТКО: в Ангарске и в Эхирит-Булагатском районе, а также двух мусороперегрузочных станций в границах ЦЭЗ- в местности Бориса и в поселке Хужир Ольхонского района,- отметил Игорь Кобзев.

Из областного бюджета муниципалитетам, расположенным в Центральной экологической зоне, предоставляются субсидии на проектирование и строительство объектов по обращению отходами. Готовятся сразу несколько новых объектов. Так, уже разработан проект строительства мусороперезагрузочной станции в местности Бориса, начата работа над проектом мусороперегрузочной станции с обработкой ТКО в посёлке Хужир в Ольхонском районе, и комплексного объекта обращения с ТКО в Эхирит-Булагатском районе.

Еще один крупный объект по переработке отходов планируется построить в Ангарске - Правительство региона уже заключило концессионное соглашение с ООО "РТ НЭО Переработка отходов".

– Строительство всех запланированных объектов приведёт к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», а именно: обработка - 100 %, направление на утилизацию 50 % и захоронение - 50 %, - сказал Игорь Кобзев.