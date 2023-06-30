В Иркутске вручили ордена мужества родным трех погибших на СВО военнослужащих. Фото: телеграм-канал Руслана Болотова

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил ордена мужества родным трех земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Игорь Новоселов – боец ВДВ, проходил срочную службу в Афганистане, Павел Якимчук – потомственный железнодорожник, был призван на фронт, Александр Софьин – стрелок, проходил военную службу в войсках Росгвардии, - написал Болотов.

Руслан Болотов выразил слова соболезнования семьям погибших. Он добавил, что земляки – пример доблести, мужества и чести.

Ранее сообщалось, что в Казачинско-Ленском районе без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов. Река Киренга, вышедшая из берегов, размыла дорогу. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области.