За полгода в Иркутской области зафиксировано около полумиллиона нарушений ПДД

Почти полмиллиона нарушений зафиксировали камеры фото-видеофиксации ПДД в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стала известна статистика нарушений ПДД в Иркутской области. В региональном МВД рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года жители области попались на камеры видеофиксации почти полмиллиона раз.

Больше всего нарушителей было зафиксировано на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Там дорожные камеры отметили 105 тысяч фактов. Второе место в рейтинге занимает участок дороги на плотине ГЭС в Иркутске (82 тысячи), третье - федеральная автодорога Р-258 «Байкал» при подъезде к городу Иркутску (44 тысячи).

Также большое количество - 23 тысячи - нарушителей отмечено на региональной дороге Иркутск-Листвянка.

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