В Иркутске открылся Центр общения для жителей старшего поколения. Фото: пресс-служба СФР

В Иркутске состоялось открытие Центра общения для людей старшего поколения. В церемонии приняли участие заместитель управляющего Отделением СФР по Иркутской области Ольга Сафонова, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Надежда Козлова, представители Правительства Иркутской области, а также руководители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба СФР.

-Человек, который уже вышел на заслуженный отдых, должен иметь возможность сохранять связь с обществом, самореализовываться, - прокомментировала Ольга Сафонова.

В Центре имеются компьютеры, пространства для лекций, проекторы для просмотра кино. Также есть и мини-библиотека, настольные игры.

За полгода в таких региональных центрах прошло почти 300 мероприятий, в них приняли участие более 4500 участников. В скором времени планируется провести уроки по компьютерной грамотности, а также вечер поэзии.