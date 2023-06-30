Кузьма Алдаров: В селе Обуса за два года построят Дом культуры

Кузьма Алдаров посетил стройплощадку в селе Обуса. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В селе Обуса Осинского района строится новый Дом культуры. Старый клуб сгорел в 2006 году. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров во время своей поездки по округу посетил стройплощадку и проверил ход работ.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта “Культура” и должно завершиться в течение двух лет. Средства выделены из федерального и областного бюджетов, общая сумма 115 млн руб.

- Новый дом очень ждут местные жители. В особенности творческие коллективы и артисты, - отметил Кузьма Алдаров. - Село известно далеко за пределами области фольклорным ансамблем «Обусинские напевы». В нём 104 участника разных возрастов, сохраняющих и развивающих бурятскую народную музыку. А им попросту негде заниматься и репетировать. Все праздники проходят в приспособленном спортзале школы. Мы будем держать на контроле строительство этого социально важного объекта.

Сейчас на месте будущего дома культуры ведутся земляные работы. На месте стройплощадки появится двухэтажное здание площадью 791 кв.м. В нем будут актовый зал, гардероб, фойе, вестибюль, кабинеты для кружков и библиотека, вокруг проведут благоустройство и озеленение.