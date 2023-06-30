Для помощи жителям Катангского района вылетел спасательный вертолет МИ-8 МЧС России

Фото: МЧС по Иркутской области

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел в Катангский район Иркутской области. Около села Подволошино ожидается повышение уровня воды. Региональные синоптики прогнозируют 590-640 см при критическом значении 600 см.

- Вертолет вылетел в Катангский район для проведения мониторинга гидрологической обстановки и оказания необходимой помощи населению, - рассказали в МЧС по Иркутской области.

Известно, что группа состоит из 10 человек. С собой у спасателей плавсредства для оказания адресной помощи населению в случае ухудшения обстановки.

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