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НовостиОбщество30 июня 2023 8:26

Для помощи жителям Катангского района вылетел спасательный вертолет МИ-8 МЧС России

На реке Нижней Тунгуске ожидается подъем воды
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: МЧС по Иркутской области

Фото: МЧС по Иркутской области

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел в Катангский район Иркутской области. Около села Подволошино ожидается повышение уровня воды. Региональные синоптики прогнозируют 590-640 см при критическом значении 600 см.

- Вертолет вылетел в Катангский район для проведения мониторинга гидрологической обстановки и оказания необходимой помощи населению, - рассказали в МЧС по Иркутской области.

Известно, что группа состоит из 10 человек. С собой у спасателей плавсредства для оказания адресной помощи населению в случае ухудшения обстановки.

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