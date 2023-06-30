Экс-заммэра Ангарска Михаил Головков вернулся в администрацию

Фото: пресс-служба администрации Ангарска

В администрацию Ангарска вернулся бывший первый заместитель мэра Михаил Головков. Напомним, в 2022 году он был уволен из-за возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. На сегодняшний день дело приостановлено из-за физического состояния мужчины.

Уточняется, что с 30 июня Головков занимает должность советника мэра. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

В мэрии также подчеркнули, что ограничения, связанные с назначением Михаила Головкова на муниципальную службу, отсутствуют.