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НовостиОбщество30 июня 2023 8:41

Экс-заммэра Ангарска Михаил Головков вернулся в администрацию

Занимаемая должность чиновника - советник мэра
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Фото: пресс-служба администрации Ангарска

В администрацию Ангарска вернулся бывший первый заместитель мэра Михаил Головков. Напомним, в 2022 году он был уволен из-за возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. На сегодняшний день дело приостановлено из-за физического состояния мужчины.

Уточняется, что с 30 июня Головков занимает должность советника мэра. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

В мэрии также подчеркнули, что ограничения, связанные с назначением Михаила Головкова на муниципальную службу, отсутствуют.