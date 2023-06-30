Из-за авиабомбы в Ленинском округе Иркутска действует режим ЧС Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории поселка Боково в Ленинском округе Иркутска действует режим чрезвычайной ситуации. Причина - найдена авиабомба. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Обнаружено авиационное средство поражения со следами коррозии, - говорят в администрации города.

В мэрии города уточнили, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до особого распоряжения. Однако в иркутской администрации добавили, что угрозы для населения нет.

Утилизацией этого опасного предмета занимается уполномоченный орган. На месте обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка.

Ранее сообщалось, что стала известна статистика нарушений ПДД в Иркутской области. В региональном МВД рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года жители области попались на камеры видеофиксации почти полмиллиона раз.