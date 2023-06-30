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НовостиОбщество30 июня 2023 8:56

Власти Иркутского района опровергли массовый снос заборов в Марково

Ремонт связан с Трактовой улицей и не имеет массовый характер
Источник:kp.ru
Администрацией проведена геодезическая съемка дороги

Администрацией проведена геодезическая съемка дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Марково Иркутского района призвали не реагировать на новость о массовом сносе заборов из-за ремонта улицы Трактовой. В администрации муниципалитета объяснили, что 14 земельных участков выходят за пределы кадастровой границы.

- Собственникам земельных участков направлены письма о необходимости привести границы своих земельных участков в соответствие со сведениями государственного кадастрового учёта. Проведение геодезической съемки по иным улицам не проводилось, - уточнили в администрации.

Власти заявили, что ремонт не имеет массовый характер, а работы связаны конкретно с работами на Трактовой улице. Предполагается, после капитального ремонта на улице появится асфальт, тротуары и освещение.