Драмтеатр Иркутска приступил к репетициям двух спектаклей к новому театральному сезону Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова начата подготовка двух спектаклей, которые покажут в новом, 174-м театральном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Первая премьера - спектакль "Живи и помни" по повести Валентина Распутина. Это спектакль о судьбе русской женщины, разделившей тяжёлую участь своего мужа, будет идти на Камерной сцене, - говорят в правительстве.

Вторая премьера - спектакль по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома!». Это продолжение всем известной трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Автор делится своими фантазиями: а что же было дальше в кланах Монтекки и Капулетти.