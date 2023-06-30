Совещание в Училище Олимпийского резерва в АГО провел Константин Зайцев

Выездное совещание прошло в Училище Олимпийского резерва. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ангарском городском округе, на территории училища Олимпийского резерва прошло выездное совещание, посвященное его развитию и строительству спортивного зала «Центр тяжёлой атлетики». Провел мероприятие Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

– Центр тяжёлой атлетики разместят на территории спортивно-оздоровительного комплекса Училища Олимпийского резерва, – отметил Константин Зайцев. - Проектно-сметная документация на строительство объекта подготовлена. Нам необходимо сделать всё, чтобы строительство началось как можно быстрее. Средства на реализацию проекта планируем предусмотреть при формировании бюджета на 2024 год. Также в ближайших планах начать техническое обследование недостроенного здания, находящегося на территории спортивно-оздоровительного комплекса. В перспективе здесь возможно создать помещение для дополнительного размещения 350 человек.

Этот проект обсуждался на “Днях Иркутской области” в совете Федерации РФ и вошел в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области». В своем Послании к Законодательному собранию глава региона Игорь Кобзев отметил, что строительство центра является приоритетной задачей. На совещании министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв пояснил, что будущий центр тяжёлой атлетики будет представлять собой многофункциональный зал для игровых видов спорта, единоборств и общефизической подготовки. В нём можно будет круглогодично проводить тренировочные сборы по 15 видам спорта.

Константин Зайцев также посетил здание училища в Ангарске. В прошлом году здесь завершился капитальный ремонт: часть помещений переоборудовали в общежитие, где можно будет поселить 31 учащегося.

– Видим, что у училища неплохая база, но, к сожалению, она уже не отвечает в полной мере сегодняшним потребностям. В регионе идёт активное строительство объектов спорта, открываются новые спортивные школы, секции и, конечно, нам необходимо готовить кадры для работы в этих организациях. На сегодняшний день общее число учащихся в училище – 138 человек, однако потребность в несколько раз больше. Поэтому нам необходимо расширять учебную базу, организовав всё так, чтобы у ребят была возможность в одном месте получать и теоретические знания, и практические навыки, – подчеркнул Константин Зайцев.

Всего в училище Олимпийского резерва обучаются представители 21 вида спорта, 15 из которых являются олимпийскими.