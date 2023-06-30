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НовостиОбщество30 июня 2023 9:15

В Иркутской области 1 и 2 июля будут выявлять нетрезвых водителей

Будут проводиться сплошные проверки
Елена СИНИЦА
В Иркутской области 1 и 2 июля будут выявлять нетрезвых водителей

В Иркутской области 1 и 2 июля будут выявлять нетрезвых водителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие дни в Иркутской области сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-1 и 2 июля будут проводиться сплошные проверки авто. Цель - выявить нетрезвых водителей. Особое внимание уделят и водителям, которые выезжают на "встречку", - говорят в МВД.

За 29 дней июня в регионе произошло 12 ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу. В результате погибло пять человек, а 16 получили различные травмы.

Автомобилистов призывают строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать случаев управления транспортом в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что стала известна статистика нарушений ПДД в Иркутской области. В региональном МВД рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года жители области попались на камеры видеофиксации почти полмиллиона раз.