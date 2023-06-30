Председатель Заксобрания Приангарья открыл сельские спортивные игры

В деревне Тюмень Черемховского района сегодня открылись сельские спортивные игры. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В деревне Тюмень Черемховского района сегодня открылись сельские спортивные игры. Соревнования будут проходить в течение трех дней. Участников приветствовал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Особенно приятно видеть, что в составе команд много молодёжи, - отметил Александр Ведерников. - Это прекрасный пример здорового образа жизни, умения падать, вставать и побеждать. Всем участникам соревнований я желаю ярких побед.

Это уже семнадцатые сельские игры, которые проводятся в Черемховском районе. По традиции, победители прошлого года, команда Алехинского сельского поселения, подняли флаг соревнований. Для участия собралось десять команд, в составе которых более 200 спортсменов самых разных возрастов от 16 до 50 лет. Им предстоят соревнования по волейболу, мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, полиатлону и другим видам спорта, фестиваль ГТО. Победителей в общем командном зачете определят 3 июля.