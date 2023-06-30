В поселке Чунский преобразился стадион “Юность”

Капитальный ремонт стадиона “Юность” в поселке Чунский завершен. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт стадиона “Юность” в поселке Чунский завершен. Теперь он открыт для посещений всех желающих каждый день.

Модернизировали спортивный объект в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Там появились искусственное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, освещение и ограждение, баскетбольная и волейбольная площадки, трибуны на 200 мест. Работы велись с весны 2022 года и на них выделялось 67 млн рублей, в том числе более 62 млн рублей из областного бюджета.

- В мае этого года в рамках рабочей поездки в Чунский район я посещал этот объект спорта, - рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. - Уже тогда он был в высокой степени готовности. Сегодня в Чунском районе особое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры. По областной государственной программе в поселке Чунский ведется капитальный ремонт лыжероллерной трассы, будет установлена многофункциональная спортивная площадка. По проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» передано спортивно-технологическое оборудование для создания малой площадки ГТО.

В целом в Чунском районе планируется капитальный ремонт спорткомплекса «Юность» в поселке Чунский, спортивного клуба «Факел» в поселке Октябрьский и спортивного зала и стадиона спорткомплекса «Восход» в поселке Лесогорск. Соответствующие документы на получение субсидии из областного бюджета уже подготовлены местной администрацией. Все объекты вошли в рейтинг минспорта области.