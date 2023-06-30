На Байкальской улице в Иркутске обновили 12 тысяч "квадратов" асфальта

На улице Байкальской продолжается замена верхнего слоя дорожного покрытия - уже уложено 12 тысяч "квадратов" асфальта. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на администрацию Иркутска.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова максимально задействуем людей и технику. Применяются две фрезы и два асфальтоукладочных комплекса, чтобы увеличить темпы, - отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

С его слов, работы в основном выполняются по ночам. Как добавили в администрации Иркутска, на участке от Волжской до Станиславского заменят 45 тысяч "квадратов" дороги.

Также в мэрии рассказали о том, что ведутся ремонтные работы на улицах Полярной и Киевской.

Ранее сообщалось, что в Иркутске снесли гараж во дворе дома № 3 на улице Чехова. Решение о сносе самовольного строения было вынесено Кировским районным судом города в 2020 году.