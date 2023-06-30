Иркутский государственный университет вошел в рейтинг лучших вузов мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИГУ вновь вошел в рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

-Вуз третий раз подряд вошел в еще один из трех самых авторитетных рейтингов лучших высших учебных заведений мира — QS World University Rankings, - поделились в пресс-службе.

Всего в рейтинг вошли 48 вузов России. Что касается ИГУ, то это единственный вуз из Иркутской области, который занимает 1401+ место.

Ранее сообщалось, что в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова начата подготовка двух спектаклей, которые покажут в новом, 174-м театральном сезоне.