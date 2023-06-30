В Иркутске состоялся крестный ход с мощами святого Георгия Победоносца Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске состоялся крестный ход с частицей мощей святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу администрации города.

-Участие в крестном ходу приняли три тысячи человек, в том числе представители духовенства и прихожане, - говорят в администрации.

Святыня пробудет в Троицком храме Иркутска до 17:00 1 июля.

Этот ход стал частью акции "Молитва о Победе". Она стартовала в мае, а продлится до ноября.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт стадиона “Юность” в поселке Чунский завершен. Теперь он открыт для посещений всех желающих каждый день. Модернизировали спортивный объект в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта».