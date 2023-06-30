Над озером в Забайкалье образовались пылевые тучи Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Над озером Кенон в Забайкалье обеспокоенные жители заметили пылевые тучи. РТК "Забайкалье" выяснило, что произошло и опасно ли это.

-То, что такое явление появилось, было замечено жителями еще весной. Это однозначно имеет негативное экологическое значение. Вся эта пыль оседает, а после дождя может попасть на озеро Кенон и в огороды, - говорит ведущий научный сотрудник института природных ресурсов СО РАН, кандидат биологических наук Гажит Цыбекмитова.

Однако, как отмечает СМИ, проблема все-таки не осталась без внимания. Более того, ее решение тоже найдено. Сейчас предлагается использовать биологическую рекультивацию. Нижний слой можно засыпать суглинком. Он будут задерживать воду, чтобы верхний плодородный не высыхал. На него будет высажена трава. Это станет хорошей защитой от пыления.