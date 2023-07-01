Автомобилисты Иркутской области чаще всего нарушают ПДД на трассе «Сибирь» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Госавтоинспекция Иркутской области подвела итоги работы с начала 2023 года. Так, за полгода камеры фото-видеофиксации ПДД помогли выявить около полумиллиона нарушений. Также названы места, где автомобилисты чаще всего получают штрафы.

- Большинство нарушений в этом году зафиксировано на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» - 105 тысяч нарушений, - отмечают в пресс-службе ведомства. - В Иркутске на плотине ГЭС зарегистрировали 82 тысячи нарушений, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» при подъезде к городу Иркутску - 44 тысячи, на региональной дороге Иркутск-Листвянка - 23 тысячи.

Напомним, в предстоящие выходные 1 и 2 июля в Иркутской области сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки транспорта. Цель - выявить нетрезвых водителей. Особое внимание уделят и тем, кто выезжает на встречку.