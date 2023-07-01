7 млн руб вернули бизнесменам после вмешательства прокуратуры Иркутского района Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долг в 7 миллионов рублей вернули предпринимателям в Иркутском районе после вмешательства прокуратуры. Правоохранители провели проверку исполнения требований законодательства в сфере закупок и установили, что одно из муниципальных образований задолжало индивидуальным предпринимателям оплату по контрактам на оказание услуг и поставку товаров. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура внесла главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона, - рассказали в ведомстве.

В результате перед бизнесменам погасили многомиллионный долг.

Напомним, в Иркутске разыскивают потерпевших от нападений после подставных свиданий. Две девушки и четверо парней работали в сговоре в одном из кафе города. Первые заманивали мужчин в машину, которая увозила жертву в безлюдное место, после чего участники преступной схемы нападали и отбирали телефон, деньги и другие ценные вещи.