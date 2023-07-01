Более 560 млн рублей выделят на ремонт дороги к жилому району Порожский в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2023 по 2025 год в Братске планируют полностью заменить дорожное покрытие от Порожского до транспортного кольца, общей протяженностью 9,1 км. Из областного и городского бюджетов на эти цели выделят свыше 560 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В ближайшие три года в Братске методом сплошного покрытия дорожного полотна будет отремонтирован крупный и очень востребованный у автомобилистов участок городской трассы, соединяющий центральную часть города с жилым районом Порожский, в котором проживают свыше 4 тысяч человек. Также по этому участку дороги следуют автобусы и автомобили к дачным товариществам, - говорят в мэрии.

Напомним, Госавтоинспекция Иркутской области подвела итоги работы с начала 2023 года. Так, за полгода камеры фото-видеофиксации ПДД помогли выявить около полумиллиона нарушений. Также названы места, где автомобилисты чаще всего получают штрафы.