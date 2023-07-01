МЧС: вода медленно отступает от подтопленных домов в Казачинско-Ленском районе

МЧС: вода медленно отступает от жилых домов подтопленного села Казачинское Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС продолжают работать на территории Казачинско-Ленского и Катангского районов, где паводок пришел сразу в 7 населенных пунктов. В одном селе Казачинское подтоплено 9 участков и 17 жилых домов. Однако в настоящее время вода медленно отступает, поделились в соцсетях ГУ МЧС России по Иркутской области.

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В целом на севере региона, по данным на 1 июля, подтоплены 178 приусадебных участков и 87 частных жилых домов, в которых проживали 307 человек, из которых 68 детей.

Напомним, ранее корреспондент КП-Иркутск связался с жителями подтопленного Улькана. Видео и фото с затопленных улиц и огородов смотрите ЗДЕСЬ.