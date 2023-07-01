Горячую воду отключат в части Октябрьского округа Иркутска с 3 по 14 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды ожидается в Октябрьском округе Иркутска. Кипятильники и тазы понадобятся местным жителям уже утром 3 июля. Принять ванну не выйдет с 10:00. При этом неудобства продлятся до 17:00 14 июля. Об этом сообщают в соцсетях «Иркутской энергосбытовой компании».

- На тепловых сетях города специалисты Участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан, - поясняют в сообщении.

Адреса, где отключат горячую воду.

Жителей просят заранее подготовится к отключению горячей воды.

Узнать об отключениях на тепловых сетях, обслуживаемых «Байкальской энергетической компанией», иркутяне могут по ССЫЛКЕ. Необходимо лишь ввести в поисковую строку название улицы и номер дома.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Если у вас отключили воду, но информация об этом отсутствует на подъезде жилого дома или есть другие вопросы по теплоснабжению в Иркутске, пишите Оператору тепловых сетей в WhatsApp по номеру +79016404299.