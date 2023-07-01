Введенный из-за авиаснаряда режим ЧС в Ленинском округе Иркутска сняли Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории Ленинского округа с 21:00 30 июня снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Напомним, его ввели 29 июня в связи с обнаружением в поселке Боково авиационного средства поражения (со следами коррозии), - отмечают в мэрии.

Специалисты уничтожили бомбу и утилизировали ее.

Напомним, спустя неделю после исчезновения в Иркутске 30-летнего мужчины, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о завершении его поисков. Сибиряк пропал поздним вечером 24 июня после того, как пошел в гости к другу.