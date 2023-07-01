Отключение горячей воды пройдет в части Правобережного округа Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обращаем внимание жителей Правобережного округа Иркутска! По части адресов с 1-го по 8-е июля отключат горячую воду. Специалисты делают это для того, чтобы избежать аварийных ситуаций при ремонтных работах на тепловой сети. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Проведём ремонт тепловой сети по улицам Партизанская, 28, 4, Чехова, 17, Петрова, 62 и реконструкция тепловой сети по улице Марата, - отмечают в компании. - Карта отключений горячего водоснабжения размещена на официальном сайте.

Адреса Правобережного округа, где отключат горячую воду с 1 по 8 июля.

Напомним, на территории Ленинского округа Иркутска с 21:00 30 июня снят режим чрезвычайной ситуации. Напомним, его ввели 29 июня в связи с обнаружением в поселке Боково авиационного средства поражения (со следами коррозии). Специалисты уничтожили бомбу и утилизировали ее.

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