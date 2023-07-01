Новый трамвай на 150 пассажиров начнет курсировать в Иркутске этим летом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В трамвайное депо «Иркутскгортранса» доставили кузов первой комплектности для трамвайного вагона модели 71-605. Транспорт уже готов к ходовым испытаниям, делятся в администрации Иркутска.

- Сейчас основная задача - провести испытания трамвая на всех городских маршрутах, обучить экипажи некоторым особенностям управления и пройти сертификацию, – подчеркнул глава городского предприятия Сергей Майок. - Мы также учли пожелания водителей: будет сделано несколько доработок для их удобства и безопасности движения.

Чем же новинка отличается от более устаревших предшественников? В кабине водителя установлены удобное кресло, индивидуальный обогреватель и система диагностики неисправностей. Имеются регулируемые электрозеркала, а ход и торможение вагона плавные.

Выпустить трамвай на маршрут планируют этим летом.