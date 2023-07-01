Глава Минстроя РФ и губернатор Иркутской области провели встречу в Москве Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр строительства России Ирек Файзуллин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретились в Москве, чтобы обсудить реализацию нацпроектов, а также темпы ввода жилья и переселение из аварийного жилья.

- За первые пять месяцев текущего года в Иркутской области введено 621,5 тысяч квадратных метров жилья. За январь-май сдано под ключ 6864 квартиры, - сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. - На сельскую местность приходится 57,2% введенного жилья. Основная доля введенной площади жилья приходится на индивидуальных застройщиков 74,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Также Минстрой поставил Иркутской области задачу ввести 440 тысяч квадратных метров многоквартирных домов.

Напомним, в трамвайное депо «Иркутскгортранса» новый низкопольный трамвай на 150 человек. Транспорт уже готов к ходовым испытаниям. Курсировать он начнет этим летом. В кабине водителя установлены удобное кресло, индивидуальный обогреватель и система диагностики неисправностей. Имеются регулируемые электрозеркала, а ход и торможение вагона плавные.