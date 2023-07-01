Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области в воскресенье, 2 июля

Синоптики поделились прогнозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

И снова слякоть и дожди! Прогноз погоды на 2 июля не сулит жителям Приангарья отдыха на пляже или долгих прогулок. В воскресенье ожидаются дожди, а местами – ливни и грозы. Также усилится ветер до 10 м/с.

- Температура ночью +10…+15 градусов, при прояснении +3…+8, - сообщают специалисты Иркутского УГМС. - Днем +22…+27 градусов, при облачной погоде +14…+19°.

В Слюдянском и Усть-Илимском районах установятся высокие классы пожароопасности в лесах – в этом случае их посещение будет запрещено.

Что касается погоды в Иркутске, то днем столбик термометра покажет +22…+24 градуса, ночью температура упадет до +11. Также возможен небольшой дождь.