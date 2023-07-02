В Иркутской области обнаружен труп мужчины

Завершились поиски пропавшего пенсионера в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области найден труп мужчины. Погибшим оказался пропавший 8 июня пенсионер из деревни Кирзавод. О его гибели сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

- Найден, погиб, - написали они в официальной группе в социальных сетях, не раскрывая подробностей смерти пенсионера.

По факту гибели 63-летнего мужчины организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Иркутске найден мертвым 30-летний мужчина, ушедший в гости к другу. Его искали на протяжении недели волонтеры и правоохранительные органы.

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