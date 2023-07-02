Мэр Иркутска вручил семье погибшего Александра Софьина орден Мужества

Фото: telegram-канал администрации Иркутска

Семье погибшего во время специальной военной операции жителя Иркутска Александра Софьина вручили орден Мужества. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов.

- Наши земляки – пример доблести, мужества и чести. Настоящие сибиряки, которыми мы гордимся! Светлая память героям, - написал глава администрации.

Александр Софьин выпускник 28-й школы. После ее окончания он поступил в колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. До службы на СВО он работал в охранном предприятии.

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