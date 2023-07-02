Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2023 3:30

На севере Бурятии произошло землетрясение силой 4 балла

Толчки ощущались утром в нескольких местах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На севере Бурятии сегодня утром произошло землетрясение

На севере Бурятии сегодня утром произошло землетрясение

На севере Бурятии зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Природная аномалия была зарегистрирована сегодня, 2 июля, утром в 05:28 по московскому времени.

Известно, что землетрясение произошло в Муйском районе республики. Его энергетический класс - 13,1, интенсивность подземных толчков оценивается в 3-4 балла.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в Ceвepoмyйcкe, где по оценке ученых, его интенсивность достигала пяти баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огороды затопило, в домах вода: пять деревень в Иркутской области оторваны от мира из-за паводка (подробности)