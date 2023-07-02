На севере Бурятии произошло землетрясение силой 4 балла

На севере Бурятии сегодня утром произошло землетрясение

На севере Бурятии зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Природная аномалия была зарегистрирована сегодня, 2 июля, утром в 05:28 по московскому времени.

Известно, что землетрясение произошло в Муйском районе республики. Его энергетический класс - 13,1, интенсивность подземных толчков оценивается в 3-4 балла.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в Ceвepoмyйcкe, где по оценке ученых, его интенсивность достигала пяти баллов.

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