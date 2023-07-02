Подземный толчки почувствовали жители Иркутской области 2 июля

Интенсивность толчков в эпицентре составила 7 баллов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Муйском районе севера Бурятии произошло землетрясение. По оценке ученых Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, его интенсивность в самом эпицентре оценивается в семь баллов. Подземные толчки ощутили и жители Бодайбинского района Иркутской области.

В трех населенных пунктах — Мамакан, Согдинон и Нерпа — была зафиксирована двухбалльная сейсмологическая активность.

Напомним, землетрясение в Бурятии произошло 2 июля, в 10:28 по местному времени. По словам ученых, энергетический класс сейсмособытия составил 13,1.