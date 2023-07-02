15-летний мотоциклист из Саянска пострадал в столкновении с автомобилем

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Саянске в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что авария с участием школьника произошла накануне, 1 июля. Юноша, управляя мопедом, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ». Школьник получил различные травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что у подростка не было прав для управления мопедом, который ему купила мама. Теперь женщине грозит штраф, а мальчик может встать на учет.

- В настоящее время полицейскими решается вопрос о постановки нарушителя на профилактический учет. Матери за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - заключили в ГИБДД.

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