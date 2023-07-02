На лодочной станции Усть-Илимска сгорел катер, владелец успел выпрыгнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В МЧС по Иркутской области рассказали, что на лодочной станции «Альбатрос» в Усть-Илимске произошел пожар: загорелся катер Vigor. Хозяин лодки успел спастись.

Известно, что возгорание было зарегистрировано 2 июля, в первом часу дня. Мужчина сообщил, что его катер загорелся и есть риск того, что стихия может перекинуться и на другие судна. На момент прибытия пожарных катер был охвачен огнем. Владелец катера сумел самостоятельно выбраться из лодки, выкинув перед этим все канистры с горючим.

Судно после тушения ушло под воду из-за прогоревшего борта.

- Владелец судна подплывал к станции, когда неожиданно произошел хлопок и загорелся моторный отсек. Мужчина успел выкинуть на пристань канистры с бензином и выпрыгнуть из катера. Это уже четвертый подобный случай с катерами фирмы Vigor по Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность топливной системы.

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